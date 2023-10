Na noite de mudança de hora, também mudou em Portugal a arquitetura do Sistema de Segurança Interna e de migrações, com a fusão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF noutros órgãos de segurança, justiça e integração de migrantes. Como cantou Tony de Matos, "o destino marca a hora".É de toda a justiça, por isso, que, nesta hora, os profissionais do SEF recebam do país e dos portugueses o reconhecimento de terem contribuído para tornar Portugal um dos países mais seguros do mundo.









Ver comentários