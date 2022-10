Porquê? Estão quase volvidos dois anos após o anúncio da extinção/reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF, um serviço de segurança e órgão de polícia criminal de grande qualidade, competente e eficaz, que faz falta a Portugal e à União Europeia.



Porquê? Está quase volvido um ano após a aprovação da lei que extingue/reestrutura o SEF, cujo efeito está dependente do decreto-lei que criará a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), cujo texto ainda não se conhece.









