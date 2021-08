“Task force” para o SEF

O projeto de extinguir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF tem revelado o que há de pior neste Governo. Falsidades, bons princípios (como o da imigração, em si própria, não ser assunto de polícia) mal utilizados, sacrificar uma peça imprescindível do Sistema de Segurança Interna para salvar politicamente um ministro.E, pior do que tudo, apostar no “quanto pior, melhor”, ou seja: retirar ao SEF meios materiais e humanos de atendimento aos imigrantes para, degradando as condições de serviço, tentar passar a ideia de que o SEF não serve.