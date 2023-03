O projeto de decreto-Lei que irá regular a transferência dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF para a Polícia Judiciária (PJ) não garante o princípio "trabalho igual, salário igual". Mas vai ter de garantir!



Para o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF esta é uma "linha vermelha" que tem de ser respeitada e da qual fará ponto de honra nas negociações com Governo que irão ter lugar a partir de agora.









Ver comentários