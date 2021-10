A verdade é a única realidade, dizia Aristóteles. E a verdade, nua e crua, é que a lei para a extinção do Serviço de Estrangeiros de Fronteiras – SEF, uma lei que irá alterar todo o equilíbrio da Lei de Segurança Interna, em vez de ser tratada com o cuidado, o propósito, a prudência e o conhecimento específico que uma matéria desta importância exige, está a ser rabiscada, com pressa, em cima do joelho, ainda por cima às escondidas, só por dois deputados: José Magalhães e Beatriz Gomes Dias.