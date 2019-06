A grande evasão

A entrevista de Rita Marrafa de Carvalho à procuradora-adjunta de Beja é um furo jornalístico. Penetrar no impenetrável é um feito a que boa parte da classe já renunciou, seduzida pelo conforto do rabo sentado. Mas interrogo-me sobre o que levará a RTP, e o seu serviço público, a revolver o porão de um crime bárbaro cujos contornos fariam a glória de um canal especializado no quanto mais escabroso melhor.