A cor é tudo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nas noites de domingo, está no auge o combate pela liderança das audiências. A SIC garante a primeira posição graças ao sucesso de ‘Nazaré’, mas perde os outros lugares do pódio porque as duas partes do ‘Big Brother’, da TVI, batem largamente as quatro "fatias" de ‘Quem quer namorar com o agricultor?’, que ficam, ainda, atrás dos dois principais blocos noticiosos da estação de Paç...