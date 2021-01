Entre loucos

As redes sociais, esse barómetro que assusta mais a classe política do que as sondagens, pegaram fogo nas últimas semanas de 2020 por causa das entrevistas, na TV, aos candidatos às eleições presidenciais.

Quase sempre metido entre os aduladores que tudo elogiam aos seus preferidos e os loucos à solta que disparam em todas as direções – muitos sem saberem distinguir sequer o "à" do "há" – confesso que ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.01.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 02.01.2021 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento