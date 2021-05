O entretenimento da TVI continua a viver de fogachos: mal se afunda um programa, logo se lança outro com o espalhafato necessário para disfarçar o fracasso anterior. E conforme o tempo passa, ‘Cristina ComVida’ bate mínimos de audiência, perde por centenas de milhares de espectadores para as novelas da SIC e para ‘O Preço Certo’ da RTP, e regista shares de vários pontos abaixo daqueles que a TVI alcança no dia.