Mãozinhas marotas

Com a estreia de ‘O amor acontece’, no serão de domingo, a TVI conseguiu bater ‘Quem quer namorar com o agricultor?’, que a SIC arrasta de maneira a que dure e dure, ainda que pouco aconteça para lá do tédio. É o canal de Queluz a fazer pela vida, tentando recuperar a credibilidade perdida e compensar fracassos igualmente prolongados na esperança de que o telespectador seja burro.Talvez amanhã, a pepineira do ‘Agricultor’ volte a liderar a noite, mas ‘O amor acontece’ merecia continuar na frente por ser mais verdadeiro: ali, ao menos, as casas são mesmo alugadas e os candidatos ao ‘romance’ podem também ser mais genuínos. Aliás, a TVI podia dispensar quase todos os concorrentes porque, de facto, só precisa de dois: daquele senhor da minha incorporação, de barriga rotunda e farta careca, e da sua pretendente, uma brasileira viúva e agradável.