Os tróis das redes sociais passaram dias a ‘debater’ a decência ou a falta dela de um vestido ‘atrevido’ usado por Lenka da Silva no ‘Preço Certo’. É estúpido que 18 anos após a sua estreia no concurso da RTP, e de se ter afirmado por um estilo arrojado, a assistente se veja envolvida numa polémica forjada por uma imbecil sem credibilidade para atacar os outros. Verdade se diga que a checa arrumou depressa a questão: "Visto o que quero, ninguém me obriga a nada". Não nos surpreende, sabendo que Lenka integra uma equipa muito profissional em que todos se ajudam e respeitam.Já os decotes de gosto duvidoso de Cristina Ferreira ou de Maria Cerqueira Gomes, na TVI – provocadores não só para os faróis dos bons costumes – não merecem críticas tão violentas, talvez por se tratar de uma empresa privada. O ódio da cambada vira-se, sim, para a estação do Estado, cujos colaboradores deviam ser formados em conventos... Mas então porque não se inflamam também com aqueles programas do canal pago pelos nossos impostos em que as frases com segundo sentido, a boçalidade e os palavrões são um triste sinal de ‘serviço público’? Embirraram com a Lenka? Pois que viva a Lenka, alegria para os olhos de quem gosta.