Avisei: o casal mais velho, composto por Ide e Jorge, bastaria para dar a vitória nas audiências a ‘O amor acontece’. Ao deitá-lo borda fora sem o substituir por um par igualmente cromático, a TVI afundou o ‘date show’. No serão de domingo, já perdeu para o ‘Agricultor’ da SIC, e nos diários é seu o terceiro lugar. Mais um ‘flop’.Quem aproveitou a oferta foi ‘Goucha’, que venceu ‘Júlia’ com a entrevista ao septuagenário que a enfermeira brasileira deixou a falar sozinho, embora, no dia seguinte, o diálogo do comunicador com Ide tenha sido bem melhor.