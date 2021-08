Vai a bem ou a mal

Há um homem a viajar no comboio sem bilhete. Vem a polícia e diz-lhe que se não paga tem de sair. Isso é que era bom, não só não paga como se recusa a sair! Perante a impossibilidade de resolver o caso a bem, o que devem fazer os agentes? Meter o rabo entre as pernas e bater em retirada? Ou defender a autoridade do Estado, a ordem pública e, afinal, todos os passageiros munidos do seu título de transporte?Entre as duas hipóteses que se lhe colocava, a dupla de polícias – um deles uma mulher – optou pelo cumprimento do dever, mesmo sabendo que se ia meter em trabalhos. E foi usada a força para retirar o penetra da carruagem. Depois, deu-se o ‘filme’ do costume: cena captada por um telemóvel, seleção da parte que pudesse comprometer a PSP e imagens nas televisões para que alguns jornalistas ‘distraídos’ fizessem o resto – acusar a besta da graduada de agredir o pacato cidadão!É por exageros destes que em boa hora se decidiu dotar as fardas dos agentes de câmaras de vídeo, para que se possam ver os conflitos desde o início. Mas falta ainda a aprovação da Proteção de Dados, que deve estar a ser pressionada para levantar obstáculos... Qualquer dia, só os maluquinhos querem ser polícias nesta terra.