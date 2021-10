No dia em que completo 11-anos-11 (!) de ‘Antena paranoica’, quero salientar os três temas da semana que mais me tocaram como telespetador.O primeiro é o da recusa do Presidente em afastar o almirante Mendes Calado de Chefe do Estado-Maior da Armada – por evidente ação persecutória do ministro da Defesa – como se uma alta e prestigiada patente militar pudesse ser tratada como um ‘boyzeco’ caído em desgraça.