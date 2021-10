Dizem alguns entendidos que Rui Rio será humilhado nas ‘diretas’ para a presidência do PSD. Se acontecer, estaremos perante mais um sinal do ‘mundo ao contrário’ em que vivemos. Rio andou anos com sondagens sofríveis e quando, enfim, o partido sai de umas eleições claramente reforçado, logo as suas forças vivas deixam de fazer de mortas.