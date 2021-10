O tempo passa veloz sem que os acionistas da TVI entendam que têm de mudar de rumo. Se a televisão fosse como a política, diríamos que a programação do canal de Queluz vive num pântano. Raro é o dia em que não damos com recordes negativos de audiências de programas esgotados, casos do ‘VivaVida’ ou o ‘Dois às 10’, que este mês obtiveram os piores resultados de sempre.