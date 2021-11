Em quase 600 (!) crónicas, desde 2010, o escriba já deve ter elogiado ‘O preço certo’ umas 300 vezes. Bem, talvez um pouco menos. Mas num mês em que o programa do ex-Gordo não tem parado de subir no ‘top 10’ das audiências diárias – foi de novo segundo, à frente das novelas do horário nobre, nos primeiros dias da semana, com mais de um milhão de espectadores e o melhor ‘share’ do ano (25,4%) – não resisto a repetir-me.