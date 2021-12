Para um político, haverá poucos minutos de antena tão eficazes como o da entrevista do ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha", da SIC – com uma audiência média bem acima de um milhão de espectadores. E das duas, uma: ou já não estamos no ativo e encaramos o desafio com bonomia e o que for será – como fez Ferro Rodrigues, com inesperado acerto, aliás – ou precisamos de conquistar eleitores e preparamo-nos a sério para o confronto – o que de forma incompreensível não fez, no passado domingo, David Justino.