Pronto, terminou o arraial nas ruas e o pesadelo para os repórteres de campanha, em especial para os que não puderam evitar o pão para malucos.Desta vez, as vítimas de microfone na mão dividiram-se em três grupos. O primeiro era o dos narradores do óbvio, tarimbeiros com largos anos de estrada que lograram passar pela militância cega com a indiferença dos brócolos.