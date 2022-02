A CMTV fechou mais um mês – o 61º! – como líder do cabo e ‘O preço certo’ voltou a liderar o ‘top’ de audiências. Ou seja, na segunda-feira regressou a normalidade após dez dias de delírio.Confesso que me diverti com a ‘ginástica’ das sondagens, que de dez pontos percentuais de avanço ao PS passou a abeirar o PSD dos socialistas.