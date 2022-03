Comecei a minha vida de jornalista num cruzamento da Av. da Índia, em Lisboa, minutos após um táxi ter chocado violentamente com uma viatura particular. Sim, venho do tempo em que se ‘cavavam’ as notícias: os dados recolhiam-se nos locais e as imagens não chegavam por telemóvel.Só mais tarde o destino me conduziu para a especialidade preferida da maioria dos pares, o jornalismo de rabo sentado.