A TV ‘em circuito fechado’ é uma moda insuportável. Na noite de domingo, por exemplo, a TVI apresentou uma nova comentadora do ‘Big Brother’, a somar aos 157 que lá tem: a ex-concorrente Marta Gil. Ficou no lugar da Pipoca, assim uma espécie de beira da estrada na vez de estrada da Beira – no que ao sal e pimenta na palavra diz respeito.