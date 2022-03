Calcula-se que a TVI tenha revolvido céu e terra na tentativa de repetir, no ‘Big Brother’ dito de ‘famosos’ – ainda que de fama zero – o impacto provocado na anterior edição por Bruno de Carvalho. Tratava-se, obviamente, de uma missão impossível e o lote de participantes acabou por formar-se com figuras de segunda linha nas respetivas atividades – algumas, convenhamos, mais de terceira ou até no desemprego.