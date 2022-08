Não podiam ser mais degradantes as imagens que a meio da semana nos mostraram uma horda de trogloditas a ‘varrer’ os indefesos clientes de uma esplanada de Guimarães. Custa a entender que o Governo de um partido que defende tanto a descentralização não cuide da segurança nas cidades do interior com afã idêntico ao utilizado em Lisboa e no Porto – e mesmo aí, tem dias.









Ver comentários