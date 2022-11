No debate sobre educação em que participaria na quinta-feira, no Qatar, o Presidente Marcelo prometeu falar sobre os direitos humanos naquele país. Hoje, sábado, aguardo ansiosamente que me cheguem os efeitos, por certo arrasadores, dessa intervenção.



Digo isto apesar de não compreender a histeria levantada a propósito do Mundial de futebol, quando Portugal tem relações diplomáticas com diversas ditaduras.









