O futebol há de ser sempre o futebol. Um espetáculo de que não se desfruta num tablet ou num telemóvel, desde logo porque a visualização em solitário destrói boa parte da emoção.



Daí que as audiências dos jogos do Mundial transmitidos em sinal aberto continuem em alta e estejam hoje bem distantes das que foram as suas maiores concorrentes: as telenovelas.









