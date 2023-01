Não sabemos onde para e que carro guiará o bêbado que tinha 1,9 g/l de álcool no sangue e que terá matado Claudisabel. Mas sabemos que o ébrio que atropelou mortalmente um jovem que circulava de trotineta, no Porto, saiu da esquadra com o inócuo TIR - apesar de ter acusado 1,7 g/l - pelo que andará também por aí, capaz de repetir o crime.









