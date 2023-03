Resistir é vencer

Na minha visita vespertina aos canais de TV, dei esta semana, no ‘Júlia’, da SIC, com uma tocante entrevista a Duarte Siopa, um ‘ponta de lança’ da CMTV.



Ao contrário do que o leitor pode pensar por esta altura, não me vou pôr a elogiar os pontos altos do diálogo com Júlia Pinheiro, sejam eles o poder da história de vida e o despojamento do entrevistado, a comovente adoção do Diogo e a exemplar postura do adotado, ou a relação do entrevistado com os pais - toda uma narrativa carregada de bondade, franqueza, simplicidade e afeto.









Ver comentários