A semana foi excelente para a CMTV, com vários formatos a baterem SIC e TVI nas audiências de segunda-feira, tendo também a RTP1 sido derrotada nesse dia, no horário nobre.



Mas permita-me o leitor um particular regozijo com a vitória de sexta-feira 16, em que o ‘Manhã CM’ – em quase uma hora de transmissão simultânea – superou largamente o ‘Casa Feliz’, da SIC, e o ‘Dois às 10’, da TVI.









