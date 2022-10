Seguia promissora a contestação ao Governo e à classe política – normalmente designados por ‘eles’ – quando apareceu Marcelo a estragar o embrulho.



Interpretando as preocupações da população, alarmada com o aumento do custo de vida, os serviços noticiosos da TV abusavam da recolha das ‘abalizadas’ opiniões de quem vai a passar e os comentadores assestavam baterias nas ‘incompatibilidades’ que surgiam a cada pontapé numa pedra.









Ver comentários