As demissões em bloco dos chefes da urgência cirúrgica de Santa Maria – um hospital que é uma espécie de navio-almirante do SNS – constituem um sério aviso a um primeiro-ministro apostado na reeleição.Marta Temido e Graça Freitas, pese a indesmentível coragem com que enfrentaram a pandemia, foram salvas da confusão com a entrada em cena de Gouveia e Melo, cuja capacidade de comando e de organização meteu nos carris um comboio desgovernado.