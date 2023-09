Um mar imenso separa Duarte Cordeiro do seu antecessor. A disponibilidade para o diálogo, o ‘fair play’ perante as críticas, a paciência para a estupidez e o visível empenho no trabalho deste ministro do Ambiente fazem da cena histérica das tintas um caso de puro oportunismo. Lamento, por isso, a generosidade das televisões no tempo de antena dado aos cabeças de cartaz do ‘show off’, sabendo-se que o problema das alterações climáticas é global e escapa ao reduzido raio de ação de Cordeiro.









