No ‘Alta Definição’, da SIC, Ricardo Araújo Pereira ofereceu todo um manual de conduta aos candidatos a comunicadores – e não só a humoristas. Ao sublinhar, por exemplo, a indiferença pelos aplausos, o desprezo pelas reações dos ‘reles’ que se julgam importantes ou o peso dos textos – e a vantagem da sua ‘mastigação’ – pôs as orelhas a arder aos geniozinhos do riso fácil e aos praticantes de uma ‘sensatez’ sempre admirada.









