Adeus Teixeira

Longe vai o tempo em que a TVI lançou ‘Apanha se puderes’ e passou a liderar o horário anterior ao "prime time", fulminando o domínio de ‘O Preço Certo’, da RTP. A queda do concurso iniciou-se ainda com Cristina Ferreira, já a caminho da SIC, e com a introdução de ideias novas no programa de Fernando Mendes.O despertar da estação de Paço de Arcos, primeiro com ‘Casados à primeira ... < br />