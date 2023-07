Não tenho particular simpatia pelo Ministério Público, que por três vezes me fez ir a julgamento em casos ridículos de alegado abuso de liberdade de imprensa, de que acabei absolvido.



E sou ainda daqueles que gostaram pouco ou nada de ver a desproporcionalidade entre o ‘crime’ supostamente cometido por Rui Rio enquanto líder do PSD e o método utilizado para obter meios de prova que permitissem uma acusação que nunca acontecerá.









