Ao frio de madrugada

V ejo televisão no sofá desde que a RTP começou a emitir – ai, ai...– mas isso dá-me apenas um conhecimento relativo: a minha perspetiva é sempre a do observador. Daí identificar, ano após ano, a existência de opções editoriais e de programação que, como espectador, não entendo.É verdade que ao cabo de décadas de autodidatismo e formação temos em Portugal um punhado de conhecedores profundos do fenómeno televisivo, cujas orientações se baseiam muito no saber da experiência: quem pensar que pode dar asas a uma suposta criatividade e decidir só porque gosta de amarelo, está feito.