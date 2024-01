No primeiro dia do ano, a SIC teve os oito (!) programas mais vistos, seguidos do inevitável ‘O Preço Certo’, da RTP1, e encerrando o ‘top 10’ o ‘Jornal Nacional’, da TVI. Três dos líderes corresponderam às diversas fases de ‘A Máscara’, que ultrapassou largamente o milhão de espetadores, uma proeza nos tempos que correm.









