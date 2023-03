Temos metade dos nossos tanques Leopard inoperacionais por falta de manutenção, o navio patrulha Mondego estará no belo estado que os ‘revoltosos’ descreveram e sobre os caças da Força Aérea é melhor ninguém abrir a boca porque deve haver, também por lá, muita asa com fita cola.



Mas não devem ser as condições deploráveis em que se encontrem os equipamentos, a determinar – e com avaliações alheias à cadeia de comando – se podem ou não ser utilizados.









