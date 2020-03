Chapelada a dobrar

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na noite de estreia, "24 horas de vida", da SIC, alcançou a terceira posição do dia, com mais de 1,2 milhões de telespetadores, "metido" entre os telejornais que, por esta altura, estão em alta. E quem esperava uma descida de audiência na segunda edição do programa, no passado domingo, enganou-se, uma vez que tornou a ficar em terceiro e até com mais 32 mil pessoas a assistir – apesar do líder, que voltou a ser "Isto é...