Coitada da fama

Quando trabalhei, no tempo dos pioneiros, na imprensa cor-de-rosa, deparei-me com um problema incontornável: não tínhamos ‘jet set’, apenas pessoas mais ou menos conhecidas através da televisão. E até essas eram poucas, o que nos obrigava a percorrer a via-sacra das sempre as mesmas.

De há uns bons anos a esta parte que as estações de TV, para iludirem a questão, formam o seu próprio lóbi de famosos ...

