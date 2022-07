Quando falta a imaginação, os formatos estão finitos ou se esgotou o orçamento, recorre-se a um enésimo programa com criancinhas a fingir que cantam. Foi o que fez de novo a TVI, utilizando protagonistas indefesos perante o ‘falhanço’ que permanecerá para a sua vida após a inevitável quebra das expectativas – seja de imediato, no palco, ou mais tarde, no despertar do sonho.









