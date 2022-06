As imagens terríveis da guerra relativizam a imensa tristeza da vida. Em poucos dias, foi possível descer vários degraus dos infernos como se de um passeio se tratasse.



Veja-se o caso de João Rendeiro, cuja despedida reuniu uma dúzia de pessoas, entre as quais nenhuma, por certo, das que se fizeram amigas do seu poder e do dinheiro que ‘geria’.









Ver comentários