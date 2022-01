No início do ano, Cristina Ferreira atirou mais uma toalha ao chão e pôs fim ao último fracasso: o ‘Cristina ComVida’, um ‘flop’ de audiências e um gasto absurdo de dinheiro, que terminou – oh, espantosa coincidência! – no preciso dia em que António Costa desfrutou de tempo de antena extra com a dona da casa.