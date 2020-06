E comida saudável?

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A expulsão de Pedro Soá deu forte empurrão ao ‘Big Brother’, que no domingo ficou à frente de ‘Quem quer namorar com o agricultor?’, a pessegada da SIC que continua a ganhar nas somas dos duelos diários.Já aqui referi a melhor qualidade dos concorrentes do ‘reality show’ da TVI em relação a edições anteriores, um fator redutor de audiências, pois alguma labreguice e algum desvario ...