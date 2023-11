Não conheço António Costa mas conheço a família e os valores com que cresceu. Sou, assim, um dos muitos incréus que pagariam para ver as provas concretas que haverá contra ele, para além do ‘trash talk’ ou do ‘conhecimento da invocação por suspeitos’ do seu nome, coisa tanto mais vaga quanto é sabida a queda para a bravata do tipo de gente de que infelizmente o primeiro-ministro se rodeou.









Ver comentários