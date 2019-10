E o golpe de asa?

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A seguir à novela ‘Nazaré’ e a ‘Golpe de sorte’, a meia hora do ‘Casados à primeira vista - extra’ fecha um triângulo de ouro com um "share" superior ao da estação. Só o ‘Programa da Cristina’, o ‘Primeiro jornal’ e o ‘Jornal da noite’ conseguem também contribuir positivamente para os 20,5% da média do dia da SIC – como o da última quarta-feira, por exemplo.... < br />