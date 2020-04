Em cima da hora

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O desporto parou, a política amansou, o crime inquieta menos: a pandemia domina a informação televisiva. Pena é que os canais por vezes se "esqueçam" da concorrência que lhes é feita por jornais online e redes sociais.Aliás, foi assim que começou a crise do suporte papel, muito ligada ao "boom" dos sites gratuitos do início do século e à rapidez da publicação das notícias – um ...