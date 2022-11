Não foi brilhante o início da presente edição do ‘Big Brother’, da TVI. Concorrentes desinteressantes e um conceito sem nada de novo faziam com que os ‘diários’ ficassem fora do ‘top 10’ - em que figurava o inevitável ‘O Preço Certo’, da RTP 1, e até o ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, a pepineira da SIC.









