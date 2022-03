Um dia, creio que ainda na SIC Notícias, Jorge Coelho prometeu que enquanto estivesse no ‘Quadratura do Círculo’ não deixaria cair o drama da pobreza infantil. Mantendo as óbvias distâncias, recordo-o sempre que sublinho – e isso sucederá até à minha crónica final aqui no CM – as injustiças a que são sujeitos os profissionais da polícia.