O grito estava há anos, demasiados, preso nas gargantas. E soltou-se. Sejamos sérios: força alguma no Mundo – para além de tropas em execução de lei marcial imposta por uma ditadura – poderia ter evitado que tantos milhares de adeptos do Sporting, em justo delírio, enchessem as ruas de Lisboa na noite de terça-feira.